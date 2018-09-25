Президент Белоруссии заявил о стремлении к диалогу с Востоком и Западом без давления, принуждения и двойных стандартов

Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов, заявил президент страны Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств в Минске во вторник.
"Мы не делаем выбор между Востоком и Западом, стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал А.Лукашенко.
Его слова цитирует пресс-служба главы государства.
"Беларусь - европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наши подходы хорошо известны. Белорусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу", - заметил президент.
Глава государства подчеркнул, что как убежденный противник конфронтации и донор безопасности в регионе Беларусь выступает за решение конфликтов исключительно мирным путем и настойчиво работает над расширением круга единомышленников.
"Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие", - обратил внимание А.Лукашенко.
Он напомнил, что именно этой логикой Минск руководствовался, когда предложил начать новую широкую дискуссию по проблеме европейской и международной безопасности. "Она, по аналогии с Хельсинки, призвана содействовать разрешению накопившихся противоречий между государствами на обширном пространстве Евро-Атлантики и Евразии", - сказал А.Лукашенко.
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