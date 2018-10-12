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Карабахский конфликт 12.10.2018 01:19

Без реальных шагов заявления властей Армении являются пустословием - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает пустословием заявления руководства Армении без реальных шагов.

«Пока не положен конец оккупации азербайджанских территорий и не предприняты реальные шаги по обеспечению безопасного возвращения азербайджанских беженцев к своему крову в Нагоном Карабахе и прилегающих районах, все заявления руководства Армении о продвижении процесса мирных переговоров останутся просто словами»,- говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, озвучил ложные и далекие от истины заявления об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте в ходе выступления на саммите Международной организации Франкофонии в Ереване.

«Если премьер-министр Армении хочет быть честным, призываем его быть справедливым и признать факт нарушения фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из оккупированных территорий Азербайджана - Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов»,- отмечается в сообщении.

В МИД убеждены, что целенаправлено называющий армянскую общину «Народом Нагорного Карабаха», премьер-министр Армении закрывает глаза на факт этнической чистки против азербайджанской общины Карабаха.

«Если руководство Армении называет себя демократическим и говорит о мире, в таком случае они должны действовать в соответствии с демократическими ценностями и создать условия для возвращения азербайджанского населения в свои дома, чего требуют известные резолюции Совбеза ООН и других международных организаций, а также вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана»,- заявили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство призвало власти Армении действовать в соответствии со своими обязательствами и позицией международного сообщества, «принимать участие в конструктивных переговорах, нацеленных на скорейшее урегулирование конфликта мирным путем и освобождение в короткие сроки оккупированных территорий Азербайджана».

«Только после этого можно говорить об устойчивом мире в регионе»,- отметили в МИД.

Ранее в четверг Н.Пашинян заявил, что создание атмосферы доверия в рамках урегулирования карабахского конфликта в настоящее время имеет решающее значение

«Все наши усилия направлены на скорейшее достижение всеобъемлющего взаимного доверия, которое имеет жизненное значение для подготовки населения всех сторон конфликта к миру», - сказал премьер-министр Армении.

Он подчеркнул, что создание такой атмосферы будет иметь «ключевое значение для прогресса в процессе урегулирования».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ПАШИНЯН, ОТВЕТ


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