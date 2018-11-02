Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Австрии Акселя Веха в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение существующим уровнем сотрудничества и политического диалога между странами, а также подчеркнули существующий потенциал развития сотрудничества в энергетической и других сферах экономики», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Посол выразил благодарность за оказанную поддержку в ходе его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Э.Мамедъяров пожелал А.Веху успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Б.Рустамбеков