Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Австрии Акселя Веха в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.
«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение существующим уровнем сотрудничества и политического диалога между странами, а также подчеркнули существующий потенциал развития сотрудничества в энергетической и других сферах экономики», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Посол выразил благодарность за оказанную поддержку в ходе его дипломатической деятельности в Азербайджане.
Э.Мамедъяров пожелал А.Веху успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»