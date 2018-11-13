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СНГ 13.11.2018 17:01

Лукашенко о коррупции: лучше жить беднее, но на свободе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил чиновникам о недопустимости коррупции.

"Борьба с коррупцией - это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это - ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений", - сказал А.Лукашенко во вторник при назначении новых руководителей местных органов власти.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально", - подчеркнул он.

Президент отметил, что считает коррупцию недопустимым явлением и никогда не станет на защиту тех, кто в этом замешан. "Я как-то сказал: "Мужики, лучше беднее, но на свободе", - напомнил глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ, ЧИНОВНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]