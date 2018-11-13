Лукашенко о коррупции: лучше жить беднее, но на свободе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил чиновникам о недопустимости коррупции.
"Борьба с коррупцией - это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это - ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений", - сказал А.Лукашенко во вторник при назначении новых руководителей местных органов власти.
Президента цитирует его пресс-служба.
"Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально", - подчеркнул он.
Президент отметил, что считает коррупцию недопустимым явлением и никогда не станет на защиту тех, кто в этом замешан. "Я как-то сказал: "Мужики, лучше беднее, но на свободе", - напомнил глава государства.
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