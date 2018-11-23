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СНГ 23.11.2018 18:15

Президент Белоруссии выступает за ужесточение наказания за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против смягчения ответственности за коррупционные преступления, и, наоборот, считает необходимым его ужесточить.

"Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите", - заявил А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в Минске в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент отметил, что увидел лазейку, когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", - предупредил он.

А.Лукашенко подчеркнул, что на этот счет уже даны прямые указания: "За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше", - сказал он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ, НАКАЗАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]