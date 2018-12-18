Азербайджан и Грузия обсудили строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт

Азербайджан и Грузия подписали Меморандум о взаимопонимании по перспективам системам энергии, сообщает во вторник пресс-служба ОАО «Азерэнержи».
Документ подписали президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев и находящийся в Азербайджане с визитом глава правления ОАО «Грузинская Государственная электросистема» Давид Твалабеишвили.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по состоянию систем электроэнергетики Азербайджана и Грузии, а также обсудили договорные отношения и строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»