Азербайджан и Грузия обсудили строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт

Азербайджан и Грузия подписали Меморандум о взаимопонимании по перспективам системам энергии, сообщает во вторник пресс-служба ОАО «Азерэнержи».

Документ подписали президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев и находящийся в Азербайджане с визитом глава правления ОАО «Грузинская Государственная электросистема» Давид Твалабеишвили.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по состоянию систем электроэнергетики Азербайджана и Грузии, а также обсудили договорные отношения и строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт.

Ф.Исазаде