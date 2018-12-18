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Инфраструктура и тендеры 18.12.2018 19:46

Азербайджан и Грузия обсудили строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт

Азербайджан и Грузия подписали Меморандум о взаимопонимании по перспективам системам энергии, сообщает во вторник пресс-служба ОАО «Азерэнержи».

Документ подписали президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев и находящийся в Азербайджане с визитом глава правления ОАО «Грузинская Государственная электросистема» Давид Твалабеишвили.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по состоянию систем электроэнергетики Азербайджана и Грузии, а также обсудили договорные отношения и строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]