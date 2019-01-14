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СНГ 14.01.2019 15:49

Лукашенко о конфликте в Донбассе: это недоразумение надо заканчивать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал А.Лукашенко на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком в Минске в понедельник.

Президент отметил, что ему важно услышать позицию В.Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются на Украине.

"Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом", - подчеркнул он.

"Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта, по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь, как наши близкие, родные люди", - заметил президент Белоруссии.

В то же время "есть и негативные факторы событий, которые там происходят, я об этом публично всегда говорю", добавил он.

Глава государства отметил, что знает позицию В.Медведчука по нормализации ситуации между Россией и Украиной. "Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]