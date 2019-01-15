Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает неэффективной российскую систему ступеней высшего образования и запретил ее внедрение в белорусской образовательной системе.

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать", - заявил А.Лукашенко во вторник в ходе согласования Михаила Лустенкова на пост ректора Белорусско-Российского университета (г.Могилев). Президента цитирует агентство БелТА.

Агентство отмечает, что А.Лукашенко поинтересовался у нового ректора, как отличается подготовка бакалавров и магистрантов в Белоруссии и России. М.Лустенков пояснил, что в России бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, а магистратура стала второй. Такой подход, на его взгляд, нерационален, потому что затрачивается больше времени на подготовку специалиста, сказано в сообщении госагентства.

"У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации", - сказал М.Лустенков.

А.Лукашенко одобрил этот подход и подчеркнул, что именно по такому принципу и должны готовить магистрантов в белорусских вузах.

По его словам, "в магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием, всех туда скопом посылать не надо". А.Лукашенко считает, что "нередки случаи, когда молодые люди поступают в магистратуру без особых на то причин, по итогу попусту теряя время".

В связи с этим белорусский президент заявил, что занимается проверкой образовательных программ в белорусских ВУЗах. "Там (в магистратуре - ИФ) должна быть особая программа. И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре", - сказал А.Лукашенко.

Белорусско-Российский университет создан в 2001 на базе Могилевского машиностроительного института в соответствии с белорусско-российским межправительственным соглашением. В состав университета входят институт повышения квалификации и переподготовки кадров, архитектурно-строительный колледж и лицей. Структуру университета состоит из восьми учебных факультетов. Подготовка специалистов ведется по 16 специальностям по белорусским образовательным стандартам и семи специальностям по российским образовательным стандартам. Студенческий состав университета насчитывает более 7,5 тыс. человек, общая численность обучающихся во всех структурных подразделениях вуза достигает 12 тыс. человек.

До назначения на пост ректора университета М.Лустенков занимал должность первого проректора.