Баку ждет от Еревана освобождения двух азербайджанцев, удерживаемых в заложниках с 2014 года в Карабахе – МИД Азербайджана

В МИД Азербайджана рассчитывают, что Армения освободит Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в заложниках в Нагорном Карабахе.
«Нам бы хотелось, чтобы Армения освободила Д.Аскерова и Ш.Гулиева»,- заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева, комментируя освобождение во вторник азербайджанца Эльнура Гусейнзаде в Нагорном Карабахе.
Ранее осведомленный источник сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех».
В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.
А.Багдасарян был задержан военнослужащими азербайджанской армии в декабре 2014 года во время диверсионной вылазки, позднее решением суда приговорен к 15 года лишения свободы.
К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана. Следствие направило его дело в соответствующую судебную инстанцию.
З.Карапетян задержан в июне 2017 года. Армянская сторона утверждает, что это гражданское лицо. Азербайджан ведет соответствующее работы по установлению его статуса.
«Несмотря на то, что в отношении двух находящихся в Азербайджане граждан Армении избрана мера пресечения арест, мы можем освободить их из-под стражи с условием обмена на наших граждан, находящихся в заложниках у армянской стороны»,- сказал собеседник агентства.
Армения в настоящее время удерживает в Нагорном Карабахе трех азербайджанцев. В частности, гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.
Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.
Кроме этого, у армянской стороны находится еще одно гражданское лицо – Эльнур Гусейнзаде, который ранее во вторник был освобожден из тюрьмы.
Несмотря на многочисленные призывы официального Баку, Ереван не идет на обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех».
В ноябре 2018 года врио главы армянского военного ведомства Давид Тоноян заявил, что Азербайджан не обращался к Армении с официальным предложением произвести обмен.
"Нет. Официально подобного предложения не было. Об этом я узнал из СМИ", - сказал Д.Тоноян журналистам.
Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана опровергло заявление Д.Тонояна об отсутствии обращения со стороны Баку по вопросу обмена и представила обращение, направленное в Международный комитет Красного креста, датированное от 29 апреля 2016 года, в котором Баку предлагает разработать проект соглашения о незамедлительном обмене содержащихся на данный момент с обеих сторон лиц по принципу «всех на всех».
Азербайджанская сторона в своем обращении также предложила обмен возможными в будущем плененными и взятыми в заложники лицами, в том числе телами погибших в течении трех дней.
Ф.Исазаде
TOTAL оценит возможность инвестиций в проекты ВИЭ в Азербайджане
AccessBank закупает кассовые оборудования
На Проспекте Нобеля в Баку почти на месяц перекроют движение для автотранспорта
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в центральном регионе Азербайджана – сейсмологическая служба НАНА
Пять частных общереспубликанских телеканалов в Азербайджане получат по $350 тыс. в качестве единовременной помощи - НСТР
Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Акции Apple дорожают на 1,7%, компания вернула себе статус самой дорогой в США
Сроки вывода войск США из Афганистана не согласованы - "Талибан"
Иран пригрозил Израилю ответными мерами в случае атак на территории Сирии
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению кассового оборудования для ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Caspian European Club проведут бизнес-форум
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 76-ой годовщине окончания Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»