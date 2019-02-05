Баку ждет от Еревана освобождения двух азербайджанцев, удерживаемых в заложниках с 2014 года в Карабахе – МИД Азербайджана

В МИД Азербайджана рассчитывают, что Армения освободит Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в заложниках в Нагорном Карабахе.

«Нам бы хотелось, чтобы Армения освободила Д.Аскерова и Ш.Гулиева»,- заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева, комментируя освобождение во вторник азербайджанца Эльнура Гусейнзаде в Нагорном Карабахе.

Ранее осведомленный источник сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех».

В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.

А.Багдасарян был задержан военнослужащими азербайджанской армии в декабре 2014 года во время диверсионной вылазки, позднее решением суда приговорен к 15 года лишения свободы.

К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана. Следствие направило его дело в соответствующую судебную инстанцию.

З.Карапетян задержан в июне 2017 года. Армянская сторона утверждает, что это гражданское лицо. Азербайджан ведет соответствующее работы по установлению его статуса.

«Несмотря на то, что в отношении двух находящихся в Азербайджане граждан Армении избрана мера пресечения арест, мы можем освободить их из-под стражи с условием обмена на наших граждан, находящихся в заложниках у армянской стороны»,- сказал собеседник агентства.

Армения в настоящее время удерживает в Нагорном Карабахе трех азербайджанцев. В частности, гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Кроме этого, у армянской стороны находится еще одно гражданское лицо – Эльнур Гусейнзаде, который ранее во вторник был освобожден из тюрьмы.

Несмотря на многочисленные призывы официального Баку, Ереван не идет на обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех».

В ноябре 2018 года врио главы армянского военного ведомства Давид Тоноян заявил, что Азербайджан не обращался к Армении с официальным предложением произвести обмен.

"Нет. Официально подобного предложения не было. Об этом я узнал из СМИ", - сказал Д.Тоноян журналистам.

Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана опровергло заявление Д.Тонояна об отсутствии обращения со стороны Баку по вопросу обмена и представила обращение, направленное в Международный комитет Красного креста, датированное от 29 апреля 2016 года, в котором Баку предлагает разработать проект соглашения о незамедлительном обмене содержащихся на данный момент с обеих сторон лиц по принципу «всех на всех».

Азербайджанская сторона в своем обращении также предложила обмен возможными в будущем плененными и взятыми в заложники лицами, в том числе телами погибших в течении трех дней.

Ф.Исазаде