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Дальнее зарубежье 13.02.2019 17:05

Вашингтон планирует наращивать военное присутствие в Польше - посол

Власти США намерены увеличивать численность американского военного контингента, размещенного в Польше, заявила в среду посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер.

"(Увеличение числа военных - ИФ) будет значительным. Оно превысит отметку в сто, в сотни человек. Я думаю, поляки получат большую часть того, что хотят", - сказала она в интервью газете Financial Times.

В то же время она не назвала сроки увеличения численности контингента США. Также посол не стала высказываться в поддержку идеи о размещении постоянной военной базы США на территории Польши.

"В министерстве обороны рассматривают вооруженные силы 21-го века... как более подвижные, чаще проводящими ротацию, вместо того, чтобы у вас были стационарные госпитали и дома, и вы привозили (на месте несения службы - ИФ) членов ваших семей", - отметила она.

Западные СМИ напоминают, что в настоящий момент в Польше размещены примерно 4 тыс. американских военных.

В среду в Варшаве начнется созванная и организованная по инициативе США международная конференция, посвященная теме безопасности на Ближнем Востоке. Конференцию откроет госсекретарь США Майк Помпео.

Также ожидается, что в среду М.Помпео и президент Польши Анджей Дуда подпишут соглашение о поставках в Польшу американских ракетных пусковых установок. Сумма сделки - $414 млн.

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Тэги: США, ПОЛЬША, КОНТИНГЕНТ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]