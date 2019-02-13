Азербайджанские компании получили контракты на поставку продукции АПК в Россию

Азербайджанские компании в рамках выставки «Продэкспо-2019» (Москва) достигли договоренностей по экспорту продукции в Россию, сообщает министерство экономики.
«Компания «Azhazelnut» подписала соглашение по поставкам 21 тонны фундука. Другая компания «A+Co» подписала контракт на экспорт 20 тонн вина», - отмечается в сообщении.
В сообщении министерства говорится, что ряд других азербайджанских компаний также достигли доворенностей по экспорту в Россию своей продукции. В частности компания «Gilan Agro and FMCG Group» будет поставлять консервированные продукты, компания «Cuve» - фундук, «Aznar» - гранатовый сок, «D fruits» - консервированные овощи и фрукты, «Tac» - прохладительные напитки, «Buta Agro» - овощи и фрукты.
Как ранее сообщалось в Москве с 11 по 15 февраля пройдет выставка «Продэкспо-2019» .
Генеральным спонсором выставки выступает Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
Коллективная экспозиция «Made in Azerbaijan» в этом году объединит 31 компанию, предлагающую целый ряд товаров: свежую сельхозпродукцию, консервы, натуральные минеральные воды, алкогольные и безалкогольные напитки, чаи, орехи, сухофрукты, кондитерские изделия и многое другое.
В числе азербайджанских участников выставки: A+Co LLC, Agro-Azerinvest Llc, Aspi Agro, Avrora LLC, Az-Granata, Azersun Holding, Azhazelnut, Aznar, Babek Sirab, Baku Agropark Llc, Bakukonserv, Balkhoorma Llc, Bina-Agro Llc, Buta Agro, Crispa Snacks, Ecodry, Gadabay Mineral Water, Gilan Agriculture, Goygol Wine Plant, Ismayilli Sharab-2, Jalilabad Sharab-2, Lezzet, Lezzet Biscuit And Chocolate Factory, Sharg Ulduzu Llc, ОАО «Абшерон-Шараб», Veyseloglu и другие.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»