Азербайджанские компании получили контракты на поставку продукции АПК в Россию

Азербайджанские компании в рамках выставки «Продэкспо-2019» (Москва) достигли договоренностей по экспорту продукции в Россию, сообщает министерство экономики.

«Компания «Azhazelnut» подписала соглашение по поставкам 21 тонны фундука. Другая компания «A+Co» подписала контракт на экспорт 20 тонн вина», - отмечается в сообщении.

В сообщении министерства говорится, что ряд других азербайджанских компаний также достигли доворенностей по экспорту в Россию своей продукции. В частности компания «Gilan Agro and FMCG Group» будет поставлять консервированные продукты, компания «Cuve» - фундук, «Aznar» - гранатовый сок, «D fruits» - консервированные овощи и фрукты, «Tac» - прохладительные напитки, «Buta Agro» - овощи и фрукты.

Как ранее сообщалось в Москве с 11 по 15 февраля пройдет выставка «Продэкспо-2019» .

Генеральным спонсором выставки выступает Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Коллективная экспозиция «Made in Azerbaijan» в этом году объединит 31 компанию, предлагающую целый ряд товаров: свежую сельхозпродукцию, консервы, натуральные минеральные воды, алкогольные и безалкогольные напитки, чаи, орехи, сухофрукты, кондитерские изделия и многое другое.

В числе азербайджанских участников выставки: A+Co LLC, Agro-Azerinvest Llc, Aspi Agro, Avrora LLC, Az-Granata, Azersun Holding, Azhazelnut, Aznar, Babek Sirab, Baku Agropark Llc, Bakukonserv, Balkhoorma Llc, Bina-Agro Llc, Buta Agro, Crispa Snacks, Ecodry, Gadabay Mineral Water, Gilan Agriculture, Goygol Wine Plant, Ismayilli Sharab-2, Jalilabad Sharab-2, Lezzet, Lezzet Biscuit And Chocolate Factory, Sharg Ulduzu Llc, ОАО «Абшерон-Шараб», Veyseloglu и другие.

Б.Рустамбеков