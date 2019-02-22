Лукашенко пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой $500 за провальную игру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой в $500 в случае провальных игр.

"Мы миллионы долларов растратили (на ХК "Динамо-Минск" - ИФ), и где они сейчас? "Беларуськалий" прекратил их финансировать и правильно сделал - будут банкротами. За что платить? Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - $500", - сказал А.Лукашенко в ходе посещения Военной академии в пятницу.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

Как сообщалось, сборная Белоруссии по хоккею в 2018 году после провальной игры на чемпионате мира в Дании впервые с 2004 года покинула элиту мирового хоккея.

ХК "Динамо-Минск" в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги занимает 11 место в Западной конференции, утратив шансы на выход в плей-офф. В ноябре 2018 года в клубе сменился весь тренерский штаб, включая главного тренера.

Средняя зарплата в размере $500 в эквиваленте по стране является для властей Беларуси одним из ориентиров социально-экономической политики.