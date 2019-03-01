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СНГ 01.03.2019 16:31

Лукашенко объяснил совместное с Путиным катание на лыжах "частью политики"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что личные отношения с главами других стран помогают ему выстраивать внешнюю политику.

"Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным катается по горе на лыжах, и думает, что делать им нечего, то нет, это часть политики. Часть современной политики", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Он подчеркнул, что личные отношения между главами государств - это тренд, и "ты должен быть в этом тренде, неважно, в каком ты возрасте, любишь ты эти лыжи или нет".

"Личные отношения всегда и везде влияют на межгосударственные отношения", - подчеркнул он.

При этом глава государства отметил, что личные отношения помогли ему выстроить отношения и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Они основаны на моих долгих дружеских отношениях с его отцом. (...)Один звонок Ильхама мне или мой ему - и вопрос решается", - сказал президент.

Последний раз президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега вместе покатались на лыжах 13 февраля на одном из сочинских склонов.

Лидеры двух стран сделали небольшой перерыв в своих переговорах и отправились на горнолыжную трассу.

Переодевшись в лыжные костюмы, президенты вышли на склон, где туристы в это время тестировали горки. Горно-туристический центр не стали специально перекрывать.

В.Путин и А.Лукашенко попробовали два склона - "синие" B4 и D1 длиной около километра каждый.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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