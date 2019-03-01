Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что личные отношения с главами других стран помогают ему выстраивать внешнюю политику.

"Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным катается по горе на лыжах, и думает, что делать им нечего, то нет, это часть политики. Часть современной политики", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Он подчеркнул, что личные отношения между главами государств - это тренд, и "ты должен быть в этом тренде, неважно, в каком ты возрасте, любишь ты эти лыжи или нет".

"Личные отношения всегда и везде влияют на межгосударственные отношения", - подчеркнул он.

При этом глава государства отметил, что личные отношения помогли ему выстроить отношения и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Они основаны на моих долгих дружеских отношениях с его отцом. (...)Один звонок Ильхама мне или мой ему - и вопрос решается", - сказал президент.

Последний раз президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега вместе покатались на лыжах 13 февраля на одном из сочинских склонов.

Лидеры двух стран сделали небольшой перерыв в своих переговорах и отправились на горнолыжную трассу.

Переодевшись в лыжные костюмы, президенты вышли на склон, где туристы в это время тестировали горки. Горно-туристический центр не стали специально перекрывать.

В.Путин и А.Лукашенко попробовали два склона - "синие" B4 и D1 длиной около километра каждый.