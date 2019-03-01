Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

Карабахский конфликт 01.03.2019 17:00

Пашинян своими действиями заводит переговоры по Карабаху в тупик - эксперт

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает тупиковой ситуацию, сложившуюся в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Можно бесконечно созывать различные группы, заседания, вести переговоры, организовывать встречи, однако, практического решения карабахской проблемы пока не видно», - сказал И.Коротченко в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, ситуация усугубляется желанием премьер-министра Армении Николы Пашиняна привлечь к участию в переговорном процессе самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха.

«Ситуация абсолютно тупиковая», - добавил он.

И.Коротченко отметил, что ситуация осложняется еще и тем, что в самой Армении население ожидает от Пашиняна решения социально-экономических проблем.

«У меня такое ощущение, что у Пашиняна вообще нет никакой программы», - подчеркнул эксперт.

Полностью с текстом интервью с И.Коротченко можно ознакомиться по ссылке http://interfax.az/view/759074.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПАШИНЯН


Похожие новости


Лидеры Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в ближайшее время – ОБСЕ Баку и Ереван ведут работу по организации встречи лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху Саркисян заговорил об опасности "замороженного конфликта" в Карабахе Карабахское урегулирование потребует времени - Меркель Армения не готова вести переговоры по Карабаху по формуле "территории в обмен на мир" - Пашинян Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]