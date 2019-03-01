Пашинян своими действиями заводит переговоры по Карабаху в тупик - эксперт

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает тупиковой ситуацию, сложившуюся в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Можно бесконечно созывать различные группы, заседания, вести переговоры, организовывать встречи, однако, практического решения карабахской проблемы пока не видно», - сказал И.Коротченко в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, ситуация усугубляется желанием премьер-министра Армении Николы Пашиняна привлечь к участию в переговорном процессе самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха.

«Ситуация абсолютно тупиковая», - добавил он.

И.Коротченко отметил, что ситуация осложняется еще и тем, что в самой Армении население ожидает от Пашиняна решения социально-экономических проблем.

«У меня такое ощущение, что у Пашиняна вообще нет никакой программы», - подчеркнул эксперт.

Полностью с текстом интервью с И.Коротченко можно ознакомиться по ссылке http://interfax.az/view/759074.

Р.Бабаев