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Регион 25.03.2019 10:28

НАТО призывает РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии - Столтенберг

Североатлантический альянс твердо поддерживает территориальную целостность Грузии и призывает Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Тбилиси в понедельник.

"Наша организация твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска из этих регионов", - сказал Й.Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжит оказание помощи Грузии в реализации реформ, которые подготовят ее к вступлению в Североатлантический альянс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]