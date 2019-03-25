НАТО призывает РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии - Столтенберг

Североатлантический альянс твердо поддерживает территориальную целостность Грузии и призывает Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Тбилиси в понедельник.

"Наша организация твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска из этих регионов", - сказал Й.Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжит оказание помощи Грузии в реализации реформ, которые подготовят ее к вступлению в Североатлантический альянс.