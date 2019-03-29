Лукашенко назвал ЕС опорой стабильности в мире

Минск готов к расширению сотрудничества с ЕС, но с учетом национальных интересов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы готовы на это сотрудничество, но всегда надо учитывать национальные интересы", - сказал А.Лукашенко на переговорах с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Глава Белоруссии также отметил, что категорически против распада Европейского союза и его ослабления. "Это одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах", - подчеркнул А.Лукашенко.
В свою очередь федеральный канцлер подчеркнул, что рассчитывает на визит белорусского президента в Австрию в течение следующего полугодия.
"Я очень рад тому, что в течение следующего полугодия вы, по всей вероятности, сможете посетить Австрию. И мы таким образом шаг за шагом сможем углублять наши отношения", - сказал С.Курц.
Он также отметил, что выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Белоруссией. "Я очень хорошо себя чувствую в вашей стране. И мне очень важно, чтобы Австрия как часть Европейского союза могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной", - сказал канцлер.
По его мнению, белорусский лидер нашел правильный путь сближения с ЕС, который не предполагает разрыва отношений с Россией. "Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с Европейским союзом без разрыва ваших партнерских отношений с Россией.
На мой взгляд, этот подход "и, и" значительно более продуктивен, чем подход "или, или", который может сыграть отрицательную роль. Это касается не только вашей страны, но и других стран в регионе", - сказал С.Курц.
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