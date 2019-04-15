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Регион 15.04.2019 15:48

Лукашенко поддержал Турцию, не уступившую давлению США в вопросе закупки российского вооружения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильной позицию Турции в вопросе закупки российского вооружения.

"Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили в России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое тогда нельзя было где-то купить дешевле, - вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать", - сказал А.Лукашенко в интервью информационному агентству Турции "Анадолу".

Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

"За любую политику независимости Турцию начинают критиковать, начинают на Турцию нападать. Значит, Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты национальных интересов", - подчеркнул глава белорусского государства.

По словам президента, как только конкуренты Турции начинают ее критиковать, значит, она поступает правильно. "Я исхожу из такой позиции. К тому же я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает суверенитет и независимость. Точно такую же позицию я занимаю в Беларуси", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]