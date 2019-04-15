Лукашенко поддержал Турцию, не уступившую давлению США в вопросе закупки российского вооружения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильной позицию Турции в вопросе закупки российского вооружения.

"Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили в России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое тогда нельзя было где-то купить дешевле, - вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать", - сказал А.Лукашенко в интервью информационному агентству Турции "Анадолу".

Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

"За любую политику независимости Турцию начинают критиковать, начинают на Турцию нападать. Значит, Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты национальных интересов", - подчеркнул глава белорусского государства.

По словам президента, как только конкуренты Турции начинают ее критиковать, значит, она поступает правильно. "Я исхожу из такой позиции. К тому же я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает суверенитет и независимость. Точно такую же позицию я занимаю в Беларуси", - сказал А.Лукашенко.