Трамп может посетить Польшу осенью, если будет достигнута договоренность об американской базе - СМИ

Если Вашингтон и Варшава договорятся о создании американской военной базы в Польше, то президент США Дональд Трамп может посетить Польшу этой осенью, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Польша и США на переговорах приближаются к договоренности о создании базы на территории Польши, отмечают источники агентства. Д.Трамп может посетить Польшу, чтобы "отметить достижение соглашения", сообщает агентство.
В то же время остается неясным, в полной ли мере Д.Трамп поддерживает идею создания американской базы в Польше, указывает агентство.
В Вашингтон на этой неделе должен был прибыть премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, чтобы обсудить тему создания военной базы с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Однако этот визит отложили, сообщают источники агентства.
В настоящее время план создания базы рассматривается на уровне оборонных ведомств.
Об идее разместить в Польше американскую базу президент Польши Анджей Дуда рассказал в сентябре 2018 года, предложив назвать ее "Форт Трамп". Теперь, отмечает Bloomberg, Польша и США не хотят называть базу "Форт Трамп".
Возможность размещения американских войск на постоянной основе в Польше может вызвать недовольство у европейских союзников США, которых смущает прошедшая в Польше судебная реформа, сообщает Bloomberg.
В Польше сменяется на основе ротации 4 тыс. американских военных.
Алиев приглашает китайские компании инвестировать в Азербайджан
Азербайджана и Грузии провели очередной раунд политических консультаций
Баку и Варшава обсудили вопросы сотрудничества - МИД Азербайджана
Цены на нефть слабо меняются на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется у $71,8 за баррель
Новак: Россия в среднем по апрелю выйдет на сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
Добыча товарного газа в Азербайджане I квартале увеличилась на 36%, нефти – на 0,4% - Госкомстат
В Сочи задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск по обвинению в присвоении $250 тыс.
Астронавт Кристина Кук установит рекорд пребывания в космосе для женщин - НАСА
Во Франции организуют международный конкурс для воссоздания шпиля собора Нотр-Дам
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР