Азербайджана и Грузии провели очередной раунд политических консультаций

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Грузии провели в Баку очередной раунд политических консультаций.

Делегации на консультациях возглавили с азербайджанской стороны замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, грузинской заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарславия, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны с удовлетворением отметили, что взаимовыгодное стратегическое партнерство, складывающееся в дружественном соседстве между двумя странами, является важным фактором прогресса всего региона. Было отмечено, что железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, трубопроводы TAP, TANAP и другие энергетические коридоры, а также региональные проекты, в которых участвуют обе страны, закладывают не только экономические основы экономического развития Южного Кавказа, но и служат становлению безопасности и стабильности в регионе.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Грузией подписано 109 документов.

«Стороны обменялись мнениями о переговорном процессе по путям урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и по ситуации конфликтов на территории Грузии»,- говорится в сообщении МИД.

Вместе с тем отмечено, что деятельность совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией и организация бизнес-форумов могли бы придать дополнительный импульс более эффективному использованию богатого потенциала двустороннего сотрудничества.

Стороны с удовлетворением отметили, успешное завершение практической работы над конкретными проектами, в том числе совместными предложениями по развитию сектора туризма, который играет важную роль в развитии обеих стран. В частности было подчеркнуто, что Дни культуры Азербайджана, которые будут организованы в июне текущего года в Батуми, станут новым толчком в развитии сотрудничества в гуманитарной сфере.

В ходе консультаций стороны подчеркнули, что формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция, дополняя двусторонние отношения между двумя странами, создал качественно новый уровень развития сотрудничества.

Стороны также обсудили вопрос сотрудничества и взаимной поддержки в рамках ООН и других международных организациях.