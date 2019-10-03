Азербайджан мог бы увеличить экспорт газа, заместив его у себя энергией АЭС, которую готова построить РФ

Азербайджан мог бы увеличить экспорт газа, заместив его на своем рынке энергией АЭС, которую готова построить Россия, заявил журналистам глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.
"Азербайджан в свое время выбирал площадку (для АЭС - прим. ИФ) под Баку, даже был заложен фундамент атомной станции. Там сохранились люди, которые разделяют с нами, в том числе, и научные взгляды", - сообщил Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева на "полях" Валдайского форума.
"Да, сейчас об этом шел разговор между президентами. И Владимир Владимирович (Путин - ИФ) активно предложил, а Ильхам Гейдарович (Алиев - ИФ) согласился как минимум, с возможностью глубоко изучить этот вопрос", - сказал Лихачев на вопрос о продолжении переговоров.
На вопрос о мощности станции топ-менеджер сообщил: "АЭС будет такая, которую выберет наша азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию".
"Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества - это очень много. При этом явный перекос - более 90% - это газово-тепловая генерация. В этом смысле можно заместить газовые поставки электроэнергией с атомной станции, увеличив свой экспортный потенциал - прямая экономическая выгода. Ну и потом, мы же ресурсонезависимая отрасль, и стоимость сырья - то есть, собственно цена урана - она составляет единицы процента в выработанной электроэнергии", - пояснил Лихачев.
В советское время в Азербайджане планировалось строительство АЭС, но после аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, строительство было прекращено.
В мае министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана сообщало о планах расширения сотрудничества с "Росатомом". "Глава МТСВТ Рамин Гулузаде в пятницу обсудил с заместителем директора "Росатома" Николаем Спасским и президентом "Русатом - Международная сеть" Александром Мертеном в Баку возможности сотрудничества в сферах ядерных наук, ядерных и радиационных технологий и использования ядерной энергии в мирных целях", - сообщало министерство.
Также обсуждалось сотрудничество между Национальным центром ядерных исследований при МТСВТ и структурами "Росатома" в сфере подготовки кадров, проведения научно-ядерных исследований и другие направления сотрудничества, и кроме того, вопросы сооружения научно-исследовательских объектов и возможность подписания меморандума между Национальным центром ядерных исследований и "Росатомом".
Президент Азербайджана связал выход России из тяжелой ситуации с "фактором Путина"
Алиев заявляет о договоренности РФ и Азербайджана продолжать ВТС
Минтруда Азербайджана с начала 2019г трудоустроило более 1,7 тыс. граждан с инвалидностью - Бабаев
Баку и Вильнюс планируют развивать сотрудничество в области соцзащиты
Минтруда к 2020г построит в Шемахе Реабилитационный центр для инвалидов
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Президент Казахстана обещает приехать в Москву на 75-летие Победы
Помпео посетил дом своих предков в итальянском Пачентро
Налоги для бизнеса должны учитывать климатическую составляющую, но не ранее 2025г и без повышения фискальной нагрузки - Орешкин
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго