Азербайджан мог бы увеличить экспорт газа, заместив его у себя энергией АЭС, которую готова построить РФ

Азербайджан мог бы увеличить экспорт газа, заместив его на своем рынке энергией АЭС, которую готова построить Россия, заявил журналистам глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Азербайджан в свое время выбирал площадку (для АЭС - прим. ИФ) под Баку, даже был заложен фундамент атомной станции. Там сохранились люди, которые разделяют с нами, в том числе, и научные взгляды", - сообщил Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева на "полях" Валдайского форума.

"Да, сейчас об этом шел разговор между президентами. И Владимир Владимирович (Путин - ИФ) активно предложил, а Ильхам Гейдарович (Алиев - ИФ) согласился как минимум, с возможностью глубоко изучить этот вопрос", - сказал Лихачев на вопрос о продолжении переговоров.

На вопрос о мощности станции топ-менеджер сообщил: "АЭС будет такая, которую выберет наша азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию".

"Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества - это очень много. При этом явный перекос - более 90% - это газово-тепловая генерация. В этом смысле можно заместить газовые поставки электроэнергией с атомной станции, увеличив свой экспортный потенциал - прямая экономическая выгода. Ну и потом, мы же ресурсонезависимая отрасль, и стоимость сырья - то есть, собственно цена урана - она составляет единицы процента в выработанной электроэнергии", - пояснил Лихачев.

В советское время в Азербайджане планировалось строительство АЭС, но после аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, строительство было прекращено.

В мае министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана сообщало о планах расширения сотрудничества с "Росатомом". "Глава МТСВТ Рамин Гулузаде в пятницу обсудил с заместителем директора "Росатома" Николаем Спасским и президентом "Русатом - Международная сеть" Александром Мертеном в Баку возможности сотрудничества в сферах ядерных наук, ядерных и радиационных технологий и использования ядерной энергии в мирных целях", - сообщало министерство.

Также обсуждалось сотрудничество между Национальным центром ядерных исследований при МТСВТ и структурами "Росатома" в сфере подготовки кадров, проведения научно-ядерных исследований и другие направления сотрудничества, и кроме того, вопросы сооружения научно-исследовательских объектов и возможность подписания меморандума между Национальным центром ядерных исследований и "Росатомом".