Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что хочет наладить отношения с Евросоюзом и поэтому выступает за сохранение его целостности, в том числе является противником Brexit.
"Мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких "брекзитов" и против его распада", - заявил Лукашенко, выступая во вторник в Народной скупщине Сербии.
Президента цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко считает, что в свое время США и Евросоюз ввели против страны санкции, потому что "западным партнерам не нравится проводимая Беларусью политика". "Однако со временем они поняли, что это была ошибка", - добавил он.
По его мнению, значительное ослабление санкций со стороны ЕС и США в отношении Беларуси связано с позицией Минска по международной повестке.
"Они (Запад - ИФ) искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации (наличия санкций - ИФ). И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась", - отметил Лукашенко.
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