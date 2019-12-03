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СНГ 03.12.2019 19:57

Лукашенко хочет наладить отношения с Евросоюзом, выступает против "брекзитов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что хочет наладить отношения с Евросоюзом и поэтому выступает за сохранение его целостности, в том числе является противником Brexit.

"Мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких "брекзитов" и против его распада", - заявил Лукашенко, выступая во вторник в Народной скупщине Сербии.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает, что в свое время США и Евросоюз ввели против страны санкции, потому что "западным партнерам не нравится проводимая Беларусью политика". "Однако со временем они поняли, что это была ошибка", - добавил он.

По его мнению, значительное ослабление санкций со стороны ЕС и США в отношении Беларуси связано с позицией Минска по международной повестке.

"Они (Запад - ИФ) искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации (наличия санкций - ИФ). И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась", - отметил Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОСОЮЗ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]