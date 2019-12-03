Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что хочет наладить отношения с Евросоюзом и поэтому выступает за сохранение его целостности, в том числе является противником Brexit.

"Мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких "брекзитов" и против его распада", - заявил Лукашенко, выступая во вторник в Народной скупщине Сербии.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает, что в свое время США и Евросоюз ввели против страны санкции, потому что "западным партнерам не нравится проводимая Беларусью политика". "Однако со временем они поняли, что это была ошибка", - добавил он.

По его мнению, значительное ослабление санкций со стороны ЕС и США в отношении Беларуси связано с позицией Минска по международной повестке.

"Они (Запад - ИФ) искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации (наличия санкций - ИФ). И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась", - отметил Лукашенко.