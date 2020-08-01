Прямого канала связи между Алиевым и Пашиняном не существует

Помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил об отсутствии прямого канала связи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Прежде всего, надо внести ясность в этот вопрос. Такого канала связи между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении не существует. Есть определенный канал связи между уполномоченными представителями двух стран. Опыт показал, что в результате факторов, связанных с Арменией, в особенности постоянной кадровой чехарды в Ереване, этот канал связи практически неэффективен. Фактически там не с кем поддерживать связь. Это вновь доказывает, что армянская сторона не искренна в своих действиях», - сказал Гаджиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
Помощник президента, комментируя эскалацию на армяно-азербайджанской границе, отметил, что у Азербайджана нет никаких военных планов или целей на государственной границе с Арменией. «С целью демилитаризации, охрана этой части границы с Арменией была возложена на пограничные войска Азербайджана. Эскалация на азербайджано-армянской государственной границе не отвечает интересам Азербайджана. Наоборот, возникновение очага напряженности на этом участке в интересах Армении», - отметил он.
Гаджиев подчеркнул, что 12 июля армянские военные, задействовав артиллерию, нанесли удар по позициям азербайджанской армии на границе. «Ответным огнем эта атака была отбита. Такими провокациями официальный Ереван пытается создать мнение, что якобы Азербайджан совершает нападения на территорию Армении и вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является. Кроме того, среди целей Армении было создание угрозы стратегическим международным проектам, таким как экспортные нефтегазопроводы, транспортный коридор «Восток-Запад». Уверенно можем сказать, что Армения не достигла поставленных целей и ее провокация обернулась полным фиаско», - сказал он.
Гаджиев считает, что нынешнюю эскалацию на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе необходимо рассматривать в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«Боевые действия между Азербайджаном и Арменией являются следствием этого конфликта, вооруженной агрессии и оккупации 20% азербайджанских территорий со стороны Армении. Деструктивная политика, в том числе совершение постоянных провокаций на линии соприкосновения и государственной границе демонстрирует незаинтересованность Армении в решении конфликта и ее стремление продлить статус-кво», - отметил он.
По его словам, Азербайджан остается приверженным политико-дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Однако, переговоры ради переговоров недопустимы. Для решения конфликта нужны предметные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ с целью обсуждения вопросов освобождения азербайджанских территорий от оккупации, а не их имитация. Азербайджан настаивает на выводе оккупационных сил Армении из Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана и безопасном возвращении вынужденно переселённых лиц на свои земли. В свою очередь, международное сообщество должно дать четкий сигнал Армении, как стране агрессору, что изменение международно-признанных границ силовым путем неприемлемо», - добавил помощник президента Азербайджана.
А.Азизов
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