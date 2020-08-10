Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $44,87 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в понедельник на фоне сигналов Вашингтона, указывающих на возросшую вероятность принятия новых стимулирующих мер, которые могут повысить уровень потребления, пишет Bloomberg.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 в понедельник составляет $44,87 за баррель, что на $0,47 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,62 (1,50%), до $41,84 за баррель.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в интервью телеканалу CNBC в понедельник, что демократы "готовы пойти на компромисс", тем самым увеличивая шансы на заключение соглашения о новом пакете мер стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп подписал указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

"Главное сегодня - это прогресс с указами, - пишет старший аналитик Price Futures Group Inc. Фил Флинн. - По крайней мере, в экономике будет больше денег, и это окажет нам некоторую поддержку".

Кроме того, оптимизм инвесторов поддержали заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса в Азии почти до докризисного уровня, отмечают эксперты.

Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии в первом полугодии 2020 года составила $23,2 млрд, снизившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из сообщения компании. В презентации Saudi Aramco для инвесторов говорится, что в 2021 году компания продолжит снижать капитальные затраты, при этом она не видит влияния сокращения капвложений на планы по увеличению мощностей.

В центре внимания рынков на этой неделе торговые переговоры США и Китая, в ходе которых, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей.

США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.