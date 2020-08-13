Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса - Кремль

По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях. И.Г.Алиев поздравил В.В.Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили в пресс-службе Кремля, проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле 2020 года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе.
"С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности", - отмечается в сообщении.
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