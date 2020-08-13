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Внешняя политика 13.08.2020 08:14

Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса - Кремль

По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях. И.Г.Алиев поздравил В.В.Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в пресс-службе Кремля, проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле 2020 года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе.

"С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности", - отмечается в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]