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Дальнее зарубежье 15.08.2020 15:42

Помпео подписал соглашение о переброске 1 тыс. военных США в Польшу

Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали в субботу соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами, сообщает Associated Press.

Соглашение предусматривает, в частности, размещение в Польше дополнительно 1 тыс. американских военных. Таким образом, общая численность группировки США в этой восточно-европейской стране составит около 5,6 тыс. военнослужащих. Планируется, что подкрепления будут переброшены в Польшу из ФРГ.

Кроме того, на польскую территорию из ФРГ будут переведены несколько американских военных командных структур.

Соглашение также предусматривает предоставление армии США доступа на большее количество польских военных объектов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОЛЬША, ВОЕННЫЕ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]