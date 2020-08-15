Помпео подписал соглашение о переброске 1 тыс. военных США в Польшу

Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали в субботу соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами, сообщает Associated Press.

Соглашение предусматривает, в частности, размещение в Польше дополнительно 1 тыс. американских военных. Таким образом, общая численность группировки США в этой восточно-европейской стране составит около 5,6 тыс. военнослужащих. Планируется, что подкрепления будут переброшены в Польшу из ФРГ.

Кроме того, на польскую территорию из ФРГ будут переведены несколько американских военных командных структур.

Соглашение также предусматривает предоставление армии США доступа на большее количество польских военных объектов.