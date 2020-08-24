Президентские выборы в Иране назначены на июнь 2021 года

Совет стражей конституции Ирана в понедельник установил, что следующие президентские выборы пройдут 18 июня 2021 года, сообщило агентство ИРНА со ссылкой на замглавы МВД страны Джамаля Орфа.
На этих выборах будет избран преемник действующего президента Ирана Хасана Рухани, поскольку, согласно иранскому законодательству, он не сможет баллотироваться на третий срок.
Кандидаты, желающие участвовать в президентской гонке, должны подать заявку на утверждение в начале апреля. Финальный список кандидатов объявят в начале июня.
Рухани занимает пост президента Ирана уже второй срок. Первый раз его избрали президентом в 2013 году, спустя четыре года он был переизбран.
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