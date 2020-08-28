Лукашенко по-прежнему убежден в правильности белорусской стратегии в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден в правильности выбранной им стратегии по борьбе с COVID-19 в стране, в том числе решения не вводить карантин.

"Только спустя месяцы вы поняли, что Лукашенко поступил правильно, что не закрыл производства, не изолировал вас. Мы приспособились к этой жизни, наш иммунитет все время боролся с этой заразой", - сказал президент в пятницу в Орше. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Тем не менее, Лукашенко призвал людей по возможности поберечься. "Если вы где-то в магазине, аптеке, в чужом коллективе (не на природе), не стесняйтесь маску надеть", - посоветовал он.

Кроме того, президент напомнил о необходимости и впредь "периодически производить санобработку общественного транспорта, посоветовал людям чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой и спортом".