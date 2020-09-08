Двигатели от МиГ-35 подойдут истребителям, которые разрабатывает Турция - гендиректор ОДК-Климов

Российские авиадвигатели РД-33 по характеристикам соответствуют силовым установкам, которые требуются Турции для оснащения собственного проектируемого истребителя, заявил исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

"Огромный интерес проявляет к этой размерности Турция. Они давно хотят построить свой истребитель. По тому, что мы видим и какую информацию имеем, им нужен двигатель именно с такой тягой", - сказал Ватагин журналистам.

РД-33 - советский и российский турбореактивный авиационный двигатель, которым оснащаются самолеты МиГ-29. Его модификация РД-33МК устанавливается на МиГ-29К, МиГ-35.

"ОДК-Климов" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации "Ростех".