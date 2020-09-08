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Регион 08.09.2020 11:04

Двигатели от МиГ-35 подойдут истребителям, которые разрабатывает Турция - гендиректор ОДК-Климов

Российские авиадвигатели РД-33 по характеристикам соответствуют силовым установкам, которые требуются Турции для оснащения собственного проектируемого истребителя, заявил исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

"Огромный интерес проявляет к этой размерности Турция. Они давно хотят построить свой истребитель. По тому, что мы видим и какую информацию имеем, им нужен двигатель именно с такой тягой", - сказал Ватагин журналистам.

РД-33 - советский и российский турбореактивный авиационный двигатель, которым оснащаются самолеты МиГ-29. Его модификация РД-33МК устанавливается на МиГ-29К, МиГ-35.

"ОДК-Климов" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации "Ростех".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ДВИГАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]