Посол Азербайджана в РФ: Пока азербайджанские беженцы не вернутся в Карабах, спокойствия там не будет

Спокойствие в Нагорном Карабахе может быть достигнуто только в том случае, если азербайджанские беженцы вернутся в свои дома, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
"У нас миллион беженцев. В десятимиллионной стране миллион беженцев, это каждый десятый человек - насильно перемещенные лица на своей территории, остались без домов, без крыши над головой. Люди требуют от правительства вернуться на свои места проживания, и пока этого не будет, спокойствия не будет", - сказал Бюльбюль оглы в эфире радио "Комсомольская Правда".
По его словам, главным условием Азербайджана для прекращения конфликта является вывод с территорий армянской армии.
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