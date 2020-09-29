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Карабахский конфликт 29.09.2020 14:44

Посол Азербайджана в РФ: Пока азербайджанские беженцы не вернутся в Карабах, спокойствия там не будет

Спокойствие в Нагорном Карабахе может быть достигнуто только в том случае, если азербайджанские беженцы вернутся в свои дома, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"У нас миллион беженцев. В десятимиллионной стране миллион беженцев, это каждый десятый человек - насильно перемещенные лица на своей территории, остались без домов, без крыши над головой. Люди требуют от правительства вернуться на свои места проживания, и пока этого не будет, спокойствия не будет", - сказал Бюльбюль оглы в эфире радио "Комсомольская Правда".

По его словам, главным условием Азербайджана для прекращения конфликта является вывод с территорий армянской армии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСОЛ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]