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Карабахский конфликт 30.09.2020 16:19

Призывы отдельных стран к диалогу по Карабаху бессмысленны, сейчас момент истины - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о безрезультативности переговоров по Карабаху, считает призывы отдельных стран к диалогу бессмысленными.

"Есть формат международных переговоров, который к сожалению, не дает никого результата. Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны. Это делают международные организации, ООН и мы это естественно принимаем, это делает ОБСЕ так как и у них есть мандат. А те кто просто говорит - начните диалог, а мы поможем, то для этого нет необходимости. Сейчас момент истины", - сказал Алиев в среду.

Президент выразил сожаление тем, что международная общественность и соответствующие стороны, занимающиеся карабахским конфликтом, должным образом не смогли повлиять на правительство Армении. "Если они не могут остановить оккупанта, азербайджанский солдат их остановит и выведет из своих территорий и справедливость восторжествует", - добавил он.

По его словам, Азербайджан видит, что отдельные стороны делают хорошие заявления, но в дальнейшем не придерживаются их. "На словах говорят одно, а на деле делают другое. Но Турция, Пакистан, Афганистан однозначно поддержали Азербайджан. И мы, конечно, никогда не забудем страны, личности, организации, которые нас поддерживают", - отметил он.

"Азербайджан обладает сильными позициями на международной арене. И в последние годы наша деятельность в международных организациях была очень эффективной и мы смогли убедить, что мы правы. И сейчас можем сказать, что все международные организации поддерживают нашу позицию", - сказал президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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