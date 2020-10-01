Алиев в разговоре с Лукашенко заявил о необходимости положить конец оккупации Арменией территорий Азербайджана

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, обсудили ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Разговор состоялся по инициативе Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Лукашенко поинтересовался ситуацией сложившейся в результате боевых столкновений на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. Президент Алиев сообщил, что 27 сентября в результате военной провокации населенные пункты Азербайджана и боевые позиции были подвергнуты интенсивному артиллерийскому обстрелу. Результатом этой провокации стала гибель военнослужащих, 17 гражданских лиц, более 50 раненных среди гражданского населения, разрушено более 200 домов», - отмечается в сообщении.

Алиев отметил, что азербайджанские позиции также подвергались огню с территории Армении, что категорически недопустимо.

«Президент Азербайджана заявил, что военной оккупации Арменией должен быть положен конец, должна быть полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Алиев также заявил, что Армения сознательно нарушает переговорный процесс», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков