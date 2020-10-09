Вопрос статус-кво больше не актуален, линии соприкосновения больше нет, мы ее уничтожили - президент Азербайджана

Президент Азербайджана сообщил об изменении статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее. 30 лет ВС Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Причем рельеф местности таков, что мы с подножия наверх поднимаемся. И эти конструкции тоже разрушили. Никто не может противостоять азербайджанскому солдату», - отметил президент в пятницу в своем обращении к народу.

Президент опроверг все заявления армянской стороны о создании новой линии соприкосновения, подчеркнув, что ее больше не будет.

Алиев отметил, что ВС Азербайджана освободят все оккупированные территории. «Мы проявили волю, силу, основываясь на воле народа. Сегодня мы одерживаем победу. Историческую победу. Эта победа – самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю. Мы вернем все наши земли, а также восстановим территориальную целостность. Мы будем дальше выгонять врага с наших земель. Я знаю, что азербайджанский народ одобрил мои слова, до конца их прогоним. Флаг будет возвышен во всех освобожденных землях», - подчеркнул Алиев.

Президент подчеркнул, что в настоящее время бои продолжаются по всей линии фронта.

Алиев подчеркнул, что в этих боях азербайджанская армия последовательно укрепляет свои позиции и продолжает реализацию стратегии по принуждению противника к миру.

Х.Насирзаде