Минобороны Азербайджана вновь опровергает потерю штурмовика Су-25 в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло очередную информацию о том, что якобы штурмовик Су-25 был сбит армянскими ВС в Карабахе.

«Распространенная армянскими СМИ информация о сбитом самолете Су-25, принадлежащем армии Азербайджана, является ложной и очередной дезинформацией противника. Официально заявляем, что 15 октября боевая авиация ВВС Азербайджана не применялась и ни один штурмовик Су-25 не поднимался в воздух», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

Х.Насирзаде