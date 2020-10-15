Минобороны Азербайджана вновь опровергает потерю штурмовика Су-25 в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло очередную информацию о том, что якобы штурмовик Су-25 был сбит армянскими ВС в Карабахе.
«Распространенная армянскими СМИ информация о сбитом самолете Су-25, принадлежащем армии Азербайджана, является ложной и очередной дезинформацией противника. Официально заявляем, что 15 октября боевая авиация ВВС Азербайджана не применялась и ни один штурмовик Су-25 не поднимался в воздух», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.
Х.Насирзаде
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