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Карабахский конфликт 15.10.2020 16:30

Минобороны Азербайджана вновь опровергает потерю штурмовика Су-25 в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло очередную информацию о том, что якобы штурмовик Су-25 был сбит армянскими ВС в Карабахе.

«Распространенная армянскими СМИ информация о сбитом самолете Су-25, принадлежащем армии Азербайджана, является ложной и очередной дезинформацией противника. Официально заявляем, что 15 октября боевая авиация ВВС Азербайджана не применялась и ни один штурмовик Су-25 не поднимался в воздух», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]