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Карабахский конфликт 15.10.2020 19:22

Чавушоглу обсудил по телефону с Лавровым вопрос о перемирии в Карабахе - СМИ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил режим прекращения огня в Карабахе и сообщения о нападениях на мирных жителей, сообщает в четверг турецкий телеканал TRT Haber.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил режим прекращения огня и сообщения о нападениях на мирных жителей", - говорится в сообщении.

Как отмечают турецкие СМИ, Чавушоглу в разговоре осудил Армению за нарушение перемирия. "Мы решительно осуждаем нападения Армении на населенные пункты Азербайджана", - цитирует турецкого министра агентство "Анадолу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]