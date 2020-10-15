Чавушоглу обсудил по телефону с Лавровым вопрос о перемирии в Карабахе - СМИ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил режим прекращения огня в Карабахе и сообщения о нападениях на мирных жителей, сообщает в четверг турецкий телеканал TRT Haber.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил режим прекращения огня и сообщения о нападениях на мирных жителей", - говорится в сообщении.

Как отмечают турецкие СМИ, Чавушоглу в разговоре осудил Армению за нарушение перемирия. "Мы решительно осуждаем нападения Армении на населенные пункты Азербайджана", - цитирует турецкого министра агентство "Анадолу".