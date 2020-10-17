Диалог с Москвой прекращать нельзя - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что диалог с Москвой прекращать нельзя невзирая на многочисленные противоречия.
"Вместе с Россией мы заседаем в Совете безопасности ООН, мы сидим в вопросах ливийского процесса и по теме Украины за одним столом. Во всех этих переговорах речь идет о решениях окончания войн. Глядя на Украину и Ливию, можно сказать, что есть позитивное развитие. Перемирие на востоке Украины сейчас соблюдается в течение самого долгого времени с начала конфликта. Поэтому окончания диалога с Москвой быть не может", - сказал Маас в интервью редакционной группе RND.
По его словам, к сожалению, отношения отягощают такие ситуации, как отравление российского оппозиционера Алексея Навального, убийство в Тиргартене и хакерская атака на бундестаг.
"Наши отношения с Россией остаются сложными. Поэтому и в будущем мы будем давать общеевропейский ответ на неприемлемые действия из России", - сказал он.
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