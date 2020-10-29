Встреча главы МИД Азербайджан с посредниками по Карабаху в Женеве перенесена на 30 октября

Встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве, запланированная на 29 октября, перенесена на 30 октября, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"Встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ перенесена на завтра", - сказал Абдуллаева.

По ее словам, в настоящее время азербайджанская сторона согласовывает новые сроки встречи.

При этом Абдуллаева уточнила, что речь в Женеве идет только о встрече главы МИД Азербайджана с посредниками по Карабаху.