Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 37.39 -2.18 Brent 39.12 -2.08

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 29.10.2020 12:13

Встреча главы МИД Азербайджан с посредниками по Карабаху в Женеве перенесена на 30 октября

Встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве, запланированная на 29 октября, перенесена на 30 октября, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"Встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ перенесена на завтра", - сказал Абдуллаева.

По ее словам, в настоящее время азербайджанская сторона согласовывает новые сроки встречи.

При этом Абдуллаева уточнила, что речь в Женеве идет только о встрече главы МИД Азербайджана с посредниками по Карабаху.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана проинформировал посредников по Карабаху о ракетных обстрелах армянскими военными города Барда, приведших к гибели 25 человек Байрамов и О`Брайен обсудили ситуацию в Карабахе, отметили важность устранения факта оккупации для прочного мира в регионе - МИД Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Главы МИД Азербайджана и Турции обменялись мнениями о ситуации в регионе Заявление Пашиняна об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта говорит о нежелании решить вопрос путем переговоров - МИД Азербайджана Лавров провел в Москве отдельные встречи с коллегами из Армении и Азербайджана по вопросу прекращения огня в Карабахе - МИД РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]