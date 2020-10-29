Минобороны Азербайджана опровергло авиаудары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе

Информация о нанесении ракетных и авиационных ударов по населенным пунктам Нагорного Карабаха не соответствует действительности, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«Информация армянских СМИ о якобы нанесении подразделениями Азербайджанской Армии ракетных ударов по Ханкенди и авиаударов по Аскерану, Агдере и Ходжавенду не соответствует действительности. Эта информация нацелена на отвлечение внимания от сегодняшнего ракетно-артиллерийского обстрела противником населенных пунктов Азербайджана», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Минобороны отмечает, что в отличие от армянских вооруженных сил, ВС Азербайджана «соблюдают режим гуманитарного прекращения огня и наносят адекватные удары только по огневым точкам противника».

Р.Ахмедов