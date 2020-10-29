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Карабахский конфликт 29.10.2020 20:04

Минобороны Азербайджана опровергло авиаудары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе

Информация о нанесении ракетных и авиационных ударов по населенным пунктам Нагорного Карабаха не соответствует действительности, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«Информация армянских СМИ о якобы нанесении подразделениями Азербайджанской Армии ракетных ударов по Ханкенди и авиаударов по Аскерану, Агдере и Ходжавенду не соответствует действительности. Эта информация нацелена на отвлечение внимания от сегодняшнего ракетно-артиллерийского обстрела противником населенных пунктов Азербайджана», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Минобороны отмечает, что в отличие от армянских вооруженных сил, ВС Азербайджана «соблюдают режим гуманитарного прекращения огня и наносят адекватные удары только по огневым точкам противника».

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]