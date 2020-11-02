Обращение премьера Армении к президенту РФ неприемлемо, Россия, как посредник, должна сохранять нейтралитет - президент Азербайджана

Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должная сохранять нейтралитет в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Премьер Армении направил письмо президенту РФ и просит оказать военную поддержку. Это совершенно недопустимо. И для этого совершенно нет никаких оснований, потому что мы ведем действия на нашей территории, мы побеждаем врага на наших землях, освобождая от армянской оккупации, при этом мы не атакуем территорию Армении. Помимо этого, Россия, как сопредседатель МГ ОБСЕ, должна держать нейтральную позицию в этом вопросе, мандат ОБСЕ стран-сопредседателей к этому обязывает", - сказал Алиев в понедельник, принимая в Баку генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.
По его словам, этим письмом премьер Армении признается в поражении.
"Я считаю, что это признание должно быть серьезно проанализировано армянским обществом и на руководство Армении должно быть оказано серьезное давление, остановить эту войну. Оккупанты должны быть выведены со всех наших территорий и в регионе должен быть обеспечен мир", - добавил президент Азербайджана.
Х.Насирзаде
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