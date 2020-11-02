Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 8 населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 8 населенных пунктов в Карабахе.

«Доблестная армия Азербайджана освободила от армянской оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаглы, Гоша Булаг Джабраильского района, Дере Гилетаг, Бейюк Гилетаг Зангиланского района, Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Слава армии Азербайджана! Карабах это Азербайджан!», - отметил Алиев в своем твиттер аккаунте.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации 203 населенных пункта, включая 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

Х.Насирзаде