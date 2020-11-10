Минобороны России и Турции 10 ноября подпишут соглашении о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе - источник

Министерства обороны России и Турции 10 ноября подпишут специального соглашение о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" дипломатический источник.

"Деятельность данного мониторингового корпуса регламентируется пятым пунктом совместного заявления глав государств Азербайджана, России и Армении", - сказал источник.