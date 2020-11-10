Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным назвал соглашение о прекращении конфликта в Карабахе правильным шагом на пути к урегулированию ситуации, сообщил турецкий телеканал NTV.

"Президент Эрдоган в разговоре отметил, что вчера вечером был сделан правильный шаг на пути к постоянному урегулированию конфликта в Карабахе", - говорится в сообщении турецкого телеканала.

Согласно турецким СМИ, Эрдоган в ходе беседы с Путиным заявил, что в настоящий момент наиболее значимым вопросом является соблюдение Арменией режима прекращения огня в регионе и прочих обязательств по соглашению об урегулировании конфликта.