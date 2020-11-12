Российский генерал обсудил с военным руководством Азербайджана безопасность миротворцев и гражданского населения в Карабахе

Безопасность российских военнослужащих и гражданского населения обсуждалась в Баку в четверг на встрече командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова с военным руководством Азербайджана, сообщил источник в штабе российских миротворческих сил.

"В ходе переговоров обсуждались параметры и порядок ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы обеспечения безопасности российских военнослужащих и мирного населения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на встрече присутствовало руководство Минобороны и генерального штаба Азербайджана.

Ранее о встрече официально сообщило Минобороны Азербаджана.

В его сообщении говорится, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с Мурадовым вопросы организации и осуществления миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.