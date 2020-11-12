Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 41.45 0.09 Brent 43.80 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 12.11.2020 22:32

Российский генерал обсудил с военным руководством Азербайджана безопасность миротворцев и гражданского населения в Карабахе

Безопасность российских военнослужащих и гражданского населения обсуждалась в Баку в четверг на встрече командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова с военным руководством Азербайджана, сообщил источник в штабе российских миротворческих сил.

"В ходе переговоров обсуждались параметры и порядок ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы обеспечения безопасности российских военнослужащих и мирного населения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на встрече присутствовало руководство Минобороны и генерального штаба Азербайджана.

Ранее о встрече официально сообщило Минобороны Азербаджана.

В его сообщении говорится, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с Мурадовым вопросы организации и осуществления миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


Похожие новости


Баку передал Москве список наемников, воевавших в Карабахе на стороне Армении - посол Азербайджана в РФ Границы мобильности турецких наблюдателей по Карабаху будут ограничены периметром наблюдательного центра в Азербайджане - Лавров Путин получил заверения Алиева, что виновные в гибели российских летчиков будут наказаны Лавров в разговоре с Байрамовым заявил о необходимости скорейшего расследования инцидента со сбитым российским вертолетом Минобороны России и Турции 10 ноября подпишут соглашении о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе - источник Премьер Армении в последний момент отказался от подписания совместного трехстороннего заявления по Карабаху, документ подписали президенты Азербайджана и России - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]