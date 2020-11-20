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Происшествия 20.11.2020 18:18

Баку просит Москву о правовой помощи для проведения следственных мероприятий в отношении российского журналиста - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана направила официальный запрос в правоохранительные органы России и других стран для оказания правовой помощи для проведения следственных мероприятий в отношении российских граждан Семена Пегова и Семена Багдасарова, которые проходят по уголовному делу, возбужденному в Азербайджане.

«Следственное управлении Генеральной прокуратуры ведет расследование в отношении блогера Семена Пегова (проект War-Gonzo) и директора Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии Семена Багдасарова, действия которых квалифицируются по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (открытые призывы группы людей против территориальной целостности Азербайджана), 283.2.1 (открытые призывы к национальной вражде с угрозой насилия через СМИ) УК Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура также отмечает, что Пегов уличен также в незаконном пересечении госграницы Азербайджана.

«В рамках расследования уголовного дела направлены официальные запросы о правовой помощи в Генеральную прокуратуру РФ и правоохранительные органы других стран с целью проведения следственных мероприятий в отношении Пегова и др. лиц», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Азербайджана 12 октября 2020 года возбудила уголовное дело в отношении российского журналиста Семена Пегова. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило то, что Пегов, нарушив "Закон Азербайджанской Республики о государственной границе" без каких-либо документов и вне зоны контрольно-пропускных пунктов, незаконно через территорию Армении прибыл в город Ханкенди и посетил другие оккупированные территории в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, Пегов также на своей интернет-странице размещал материалы с призывом к гражданам РФ приехать в зону боевых действий в Нагорном Карабахе с целью оказания помощи армянской стороне.

В азербайджанском надзорном ведомстве также заявили, что российский журналист также публиковал материалы с призывами направленными против территориальной целостности Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ДЕЛО, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]