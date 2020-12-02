Глава МИД Грузии назвал жизненно важными обнародованные НАТО рекомендации экспертов об укреплении партнерства

Принимающий участие в проходящем 1-2 декабря в формате видеоконференции заседании НАТО на уровне глав МИД министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствует обнародованные Североатлантическим альянсом рекомендации экспертов в рамках проекта "НАТО 2030".
"Эксперты генерального секретаря НАТО приняли жизненно важный документ, который еще раз подчеркивает политику открытых дверей НАТО и твердую поддержку Грузии", - написал Залкалиани в среду в твиттере.
По его словам, Грузия остается в высокой политической повестке дня НАТО.
Глава грузинского внешнеполитического ведомства считает, что принятый экспертами НАТО документ, в котором говорится о необходимости расширения и укрепления партнерства НАТО с Украиной и Грузией, "крайне важен" для дальнейшего стабильного развития Грузии и для региональной безопасности.
Ранее в МИД Грузии сообщили, что в рамках заседания глав МИД НАТО будет обсуждаться вопрос сотрудничества Грузии с альянсом в процессе обеспечения безопасности Черного моря, процесс интеграции Грузии в НАТО, ситуация в регионе, включая мероприятия по борьбе с глобальной пандемией и участие Грузии в миротворческих миссиях под эгидой Североатлантического альянса.
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Афганистана в Баку
Спецслужба Азербайджана задержала наемника из Ливана, воевавшего в Карабахе на стороне Армении
Иранский совет стражей конституции одобрил план парламента по ядерной отрасли
Европейская организация потребителей требует от Apple 180 млн евро из-за замедления работы iPhone
Debenhams может ликвидировать британские операции на фоне провала переговоров с JD Sports
Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества
Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу
ЕС делает все для ускорения сертификации вакцин от коронавируса, но ставит во главу угла гарантии их безопасности - член ЕК
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Назначены новые Исполнительные Директора AccessBank-а
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности