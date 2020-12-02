Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0535 RUR   0.0224 GBR   2.2818 TRY   0.2171

Цена на нефть

01.12 $/bbl   WTI 44.55 -0.79 Brent 47.42 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Регион 02.12.2020 21:30

Глава МИД Грузии назвал жизненно важными обнародованные НАТО рекомендации экспертов об укреплении партнерства

Принимающий участие в проходящем 1-2 декабря в формате видеоконференции заседании НАТО на уровне глав МИД министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствует обнародованные Североатлантическим альянсом рекомендации экспертов в рамках проекта "НАТО 2030".

"Эксперты генерального секретаря НАТО приняли жизненно важный документ, который еще раз подчеркивает политику открытых дверей НАТО и твердую поддержку Грузии", - написал Залкалиани в среду в твиттере.

По его словам, Грузия остается в высокой политической повестке дня НАТО.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства считает, что принятый экспертами НАТО документ, в котором говорится о необходимости расширения и укрепления партнерства НАТО с Украиной и Грузией, "крайне важен" для дальнейшего стабильного развития Грузии и для региональной безопасности.

Ранее в МИД Грузии сообщили, что в рамках заседания глав МИД НАТО будет обсуждаться вопрос сотрудничества Грузии с альянсом в процессе обеспечения безопасности Черного моря, процесс интеграции Грузии в НАТО, ситуация в регионе, включая мероприятия по борьбе с глобальной пандемией и участие Грузии в миротворческих миссиях под эгидой Североатлантического альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, РЕКОМЕНДАЦИИ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Президент Грузии на закрытии учений Noble Partner 2020 подчеркнула решимость страны вступить в НАТО Командующий Сухопутными войсками НАТО обсудил с министром обороны Грузии планы углубления сотрудничества Саакашвили заявил о переговорах между Тбилиси и Москвой с целью отказа Грузии от вступления в НАТО Зурабишвили объясняет милитаризацию Грузии ее миролюбивой политикой Правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты Выбор НАТО в качестве союзника Грузии обеспечивает стабильность в регионе - Зурабишвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]