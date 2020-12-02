Глава МИД Грузии назвал жизненно важными обнародованные НАТО рекомендации экспертов об укреплении партнерства

Принимающий участие в проходящем 1-2 декабря в формате видеоконференции заседании НАТО на уровне глав МИД министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствует обнародованные Североатлантическим альянсом рекомендации экспертов в рамках проекта "НАТО 2030".

"Эксперты генерального секретаря НАТО приняли жизненно важный документ, который еще раз подчеркивает политику открытых дверей НАТО и твердую поддержку Грузии", - написал Залкалиани в среду в твиттере.

По его словам, Грузия остается в высокой политической повестке дня НАТО.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства считает, что принятый экспертами НАТО документ, в котором говорится о необходимости расширения и укрепления партнерства НАТО с Украиной и Грузией, "крайне важен" для дальнейшего стабильного развития Грузии и для региональной безопасности.

Ранее в МИД Грузии сообщили, что в рамках заседания глав МИД НАТО будет обсуждаться вопрос сотрудничества Грузии с альянсом в процессе обеспечения безопасности Черного моря, процесс интеграции Грузии в НАТО, ситуация в регионе, включая мероприятия по борьбе с глобальной пандемией и участие Грузии в миротворческих миссиях под эгидой Североатлантического альянса.