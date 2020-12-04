Глава МИД ФРГ Хайко Маас не питает иллюзий о перемене позиции США в отношении "Северного потока 2" с приходом к власти в Вашингтоне Джозефа Байдена.
"Мы не питаем иллюзий. Между республиканцами и демократами в этом вопросе почти нет расхождений. Но и тут новая тональность и другая форма противостояния поможет продвинуться вперед", - заявил Маас в интервью Spiegel.
Он подтвердил официальную позицию правительства ФРГ по вопросу строительства газопровода и угроз американских санкций: "Мы, европейцы, считаем, что эти экстерриториальные санкции неправомерны. Здесь ничего не изменится".
Маас при этом указал, что с пониманием относится к экономическому обоснованию позиции США, которые хотят поставлять в ЕС собственный сжиженный газ.
"Я не вижу проблемы в том, чтобы улучшить инфраструктуру в Германии. С политической точки зрения мы видим ситуацию иначе, чем США: мы не ставим себя в зависимость от кого-либо посредством "Северного потока 2", - сказал министр.
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