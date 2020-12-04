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ТЭК 04.12.2020 14:53

Глава МИД ФРГ не прогнозирует изменения позиции США по "Северному потоку 2" при Байдене

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не питает иллюзий о перемене позиции США в отношении "Северного потока 2" с приходом к власти в Вашингтоне Джозефа Байдена.

"Мы не питаем иллюзий. Между республиканцами и демократами в этом вопросе почти нет расхождений. Но и тут новая тональность и другая форма противостояния поможет продвинуться вперед", - заявил Маас в интервью Spiegel.

Он подтвердил официальную позицию правительства ФРГ по вопросу строительства газопровода и угроз американских санкций: "Мы, европейцы, считаем, что эти экстерриториальные санкции неправомерны. Здесь ничего не изменится".

Маас при этом указал, что с пониманием относится к экономическому обоснованию позиции США, которые хотят поставлять в ЕС собственный сжиженный газ.

"Я не вижу проблемы в том, чтобы улучшить инфраструктуру в Германии. С политической точки зрения мы видим ситуацию иначе, чем США: мы не ставим себя в зависимость от кого-либо посредством "Северного потока 2", - сказал министр.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, США, "СЕВПОТОК"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]