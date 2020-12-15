Россельхознадзор разрешил поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 16 декабря разрешает поставки томатов с азербайджанского ООО "Агротерм", расположенного в Хызынском районе.
Как сообщает служба, такое решение принято по итогам нескольких переговоров с представителями агентства по пищевой безопасности Азербайджана. На них азербайджанская сторона представила информацию о результатах расследования случаев обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов и результаты мониторинговых мероприятий.
"По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии агентства разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджана с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызынском районе", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Азербайджан".
В настоящее время на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам.
Россельхознадзор запретил поставки томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря в связи с обнаружением в них опасных вредителей - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.
Азербайджан является лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз составил 171 тыс. тонн на $190 млн. Его доля в общем объеме импорта томатов в РФ в этом году достигла 38%.
По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, в 2019 году Азербайджан экспортировал в РФ 172,3 тыс. тонн томатов из общего объема поставок в 558,5 тыс. тонн.
В то же время доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается всего в 4-5%.
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