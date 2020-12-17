Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и правительство Грузии договорились о поставке из Азербайджана 200 млн кубометров природного газа на льготных условиях, сообщается в информации, размещенной на сайте кабинета министров Грузии.
"Соглашение подписали в четверг президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и генеральный директор Грузинской нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе. В соответствии с документом, SOCAR продаст Грузии 200 млн кубометров так называемого "социального газа" по льготному тарифу", - говорится в информации.
Правительство Грузии ожидает, что благодаря этому соглашению сможет поддерживать стабильность цены на природный газ для населения в течение более длительного периода времени.
Перед подписанием соглашения Абдуллаев провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, реализуемым SOCAR в Грузии и перспективам дальнейшего углубления сотрудничества.
"В ходе встречи подчеркивалось, что с завершением последнего компонента Южного газового коридора, который предусматривает поставку газа с месторождения Шах-Дениз на европейский рынок, больше азербайджанского газа будет проходить через Грузию. В то же время страна сможет покупать азербайджанский газ по более выгодной цене для удовлетворения своего спроса", - отмечается в сообщении.
В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию. Поставки газа осуществляет SOCAR из объемов газа, добываемых с собственных месторождений. Кроме того, Грузия получает по Южно-Кавказскому газопроводу с месторождения Шах-Дениз.
Так называемый "социальный газ" в Грузии направляется на нужды населения и на выработку электроэнергии на теплоэлектростанциях.
Н.Аббасова
Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон
Президент Азербайджана призвал исламский мир воздержаться от отношений с исламофобной Арменией
Пограничники РФ будут размещены на ряде участков армяно-азербайджанской границы
Власти Азербайджана выделили более $5,3 млн на выплату компенсаций гражданам после боев в Карабахе
Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря
Еврокомиссия планирует одобрить вакцину Biontec 27 декабря, сообщили в Берлине
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Глава комитета начштабов США провел необъявленные переговоры с талибами
Мировые лидеры желают выздоровления заразившемуся COVID-19 Макрону
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности