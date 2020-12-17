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ТЭК 17.12.2020 18:28

Грузия закупит у SOCAR 200 млн кубометров "социального" газа по льготному тарифу

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и правительство Грузии договорились о поставке из Азербайджана 200 млн кубометров природного газа на льготных условиях, сообщается в информации, размещенной на сайте кабинета министров Грузии.

"Соглашение подписали в четверг президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и генеральный директор Грузинской нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе. В соответствии с документом, SOCAR продаст Грузии 200 млн кубометров так называемого "социального газа" по льготному тарифу", - говорится в информации.

Правительство Грузии ожидает, что благодаря этому соглашению сможет поддерживать стабильность цены на природный газ для населения в течение более длительного периода времени.

Перед подписанием соглашения Абдуллаев провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, реализуемым SOCAR в Грузии и перспективам дальнейшего углубления сотрудничества.

"В ходе встречи подчеркивалось, что с завершением последнего компонента Южного газового коридора, который предусматривает поставку газа с месторождения Шах-Дениз на европейский рынок, больше азербайджанского газа будет проходить через Грузию. В то же время страна сможет покупать азербайджанский газ по более выгодной цене для удовлетворения своего спроса", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию. Поставки газа осуществляет SOCAR из объемов газа, добываемых с собственных месторождений. Кроме того, Грузия получает по Южно-Кавказскому газопроводу с месторождения Шах-Дениз.

Так называемый "социальный газ" в Грузии направляется на нужды населения и на выработку электроэнергии на теплоэлектростанциях.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ГАЗ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]