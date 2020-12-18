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АПК 18.12.2020 18:51

Россельхознадзор с 21 декабря снимает запрет на ввоз яблок с трех предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 21 декабря снимает запрет на ввоз яблок с трех предприятий Азербайджана.

Как сообщает служба, все они расположены в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты.

"Такое решение принято на основании представленной агентством продовольственной безопасности Азербайджана информации об усилении карантинного фитосанитарного контроля яблок, а также результатов фитосанитарного мониторинга и инспекции территорий возделывания", - говорится в сообщении.

Запрет на ввоз яблок, а также томатов из Азербайджана был введен 10 декабря из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается в 4-5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЯБЛОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]