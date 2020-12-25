Господин Путин - честный человек, и он держит свое слово - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение нынешним уровнем связей и товарооборотом с Россией, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Когда я смотрю на объем торговли между нашими странами, я убеждаюсь, что мы вместе движемся в одном направлении. Редко встречается страна, с которой у нас настолько крепкие и честные отношения... Господин Путин - честный человек, и он держит свое слово", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что "объем товарооборота с РФ является лучшим подтверждением состояния и развития двусторонних отношений".

Эрдоган выразил уверенность в том, что "этот тренд сохранится".