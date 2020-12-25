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Регион 25.12.2020 16:08

Господин Путин - честный человек, и он держит свое слово - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение нынешним уровнем связей и товарооборотом с Россией, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Когда я смотрю на объем торговли между нашими странами, я убеждаюсь, что мы вместе движемся в одном направлении. Редко встречается страна, с которой у нас настолько крепкие и честные отношения... Господин Путин - честный человек, и он держит свое слово", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что "объем товарооборота с РФ является лучшим подтверждением состояния и развития двусторонних отношений".

Эрдоган выразил уверенность в том, что "этот тренд сохранится".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]