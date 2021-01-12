Генпрокуроры РФ, Армении и Азербайджана обсудили общие задачи в развитие договоренностей лидеров трех стран

Генеральные прокуроры России, Азербайджана и Армении договорились о сотрудничестве в продолжение договоренностей, достигнутых в ходе прошедших накануне переговоров лидеров трех стран в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Генпрокуратуре РФ.

"Знаковый характер наша встреча приобретает в свете договоренностей, достигнутых вчера президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе по оказанию помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий", - приводятся слова генпрокурора России Игоря Краснова в ходе трехсторонней встречи с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генпрокурором Армении Артуром Давтяном, прошедшей в Москве.

"Перед нами стоят общие задачи по борьбе с современными угрозами: терроризмом, коррупцией, киберпреступностью, экологическими преступлениями, а также по обеспечению прав и свобод граждан, в первую очередь самых незащищенных групп, в том числе несовершеннолетних", - сказал генпрокурор РФ.

Он отметил при этом: "Ни одно государство не способно в одиночку бороться с транснациональной преступностью. Для результативной работы на этом направлении важны знания и усилия каждого прокурора".

Главы генпрокуратур Азербайджана и Армении приняли участие как в двухсторонних встречах, так и в трехсторонней, отметили в надзорном ведомстве РФ.

Краснов подчеркнул, что три прокуратуры успешно сотрудничают в двустороннем формате, а также на площадках международных организаций: ООН, Содружества Независимых Государств, Совета Европы, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Международной ассоциации прокуроров.

"Причем по большинству вопросов взаимодействия в правовой сфере наши позиции совпадают",- сказал генпрокурор.

По его словам, "дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров отвечает интересам народов всех трех государств и будет способствовать упрочению стабильности в закавказском регионе".

Краснов пригласил своих коллег в Санкт-Петербург, где в начале июля этого года планируется совместно с Секретариатом Совета Европы провести конференцию руководителей прокуратур европейских государств.

"Рассчитываю на ваше личное участие в ней. Буду рад видеть вас, коллеги, и в январе следующего года в Москве на торжественных мероприятиях по случаю 300-летия российской прокуратуры", - сказал он.

По итогам двусторонних встреч подписаны программы сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ с Генпрокуратурой Азербайджана и Генпрокуратурой Армении.

Документами предусмотрено проведение совместных мероприятий, в частности, по вопросам противодействия коррупции, преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий и правонарушениям в сфере охраны окружающей среды, а также сотрудничества в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе по организации розыска, ареста, конфискации и возвращения из-за рубежа имущества, полученного преступным путем.